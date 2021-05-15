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13:00

В Казани массово эвакуируют школы из-за сообщений о заложенных бомбах

фото ЗакС политика В Казани массово эвакуируют школы из-за сообщений о заложенных бомбах

В субботу 15 мая как минимум пятнадцать школ в Казани вынужденно эвакуировали после сообщений о минировании зданий, пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу городской мэрии.

"В каждой из школ работают спецслужбы, которые проверяют сообщения. Все дети и сотрудники эвакуированы в оперативном порядке", - рассказали агентству.

Накануне поступило только одно сообщение такого рода, касающееся одной из школ, и после выезда спецслужб оно не подтвердилось.

Особое внимание к школам столицы Татарстана обусловлено трагедией, случившейся утром 11 мая, когда бывший ученик местной гимназии №175 ворвался в здание с оружием и устроил стрельбу по десяткам людей. В результате его действий десять человек погибли и еще два десятка человек попали в больницу. 19-летний молодой человек называл себя "богом" и предупредил о своих действиях пользователей соцсетей за 15 минут до нападения на школу. Ружье принадлежало ему легально, в связи с чем президент Владимир Путин распорядился ужесточить правила продажи огнестрельного оружия в РФ. После задержания на месте преступлени суд отправил стрелка на два месяца в СИЗО.

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