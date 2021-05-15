Художественные работы Шойгу принесли благотворительному аукциону 40 млн рублей

Картины и работы из дерева, созданные министром обороны Сергеем Шойгу, ушли с благотворительного аукциона, благодаря чему удалось выручить 40 млн рублей, передает "Интерфакс" со ссылкой на Благотворительный фонд актера Константина Хабенского. Деньги направят на медицинскую помощь детям, страдающим от опухолей мозга и являющимся подопечными фонда, а также на развитие реабилитационных центров и рост квалификации медиков.

Отмечается, что инициатором проведения благотворительного мероприятия был сам высокопоставленный чиновник. Аукцион состоялся в столичном здании, принадлежащем Русскому географическому обществу.