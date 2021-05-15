Минпромторг хочет ввести ограничения на экспорт российской древесины

Внутрироссийский дефицит древесины и, как следствие, ее подорожание привели к тому, что Минпромторг предложил отнести пиломатериалы к товарам, чей экспорт подлежит ограничениям или даже полному временному запрету, пишет РБК.

Специалисты ведомства указывают на резкое повышение спроса на деревянные дома, которое стало наблюдаться в России с начала пандемии год назад. В результате, по имеющейся у издания статистике, за последний год кубометр доски вырос в цене в два и более раз (26 тысяч рублей вместо 11-13 тысяч в апреле 2020-го).

Кроме упомянутых ограничений, министерство предлагает в приоритетном порядке обеспечивать пиломатериалами домостроителей, но из-за специфики отрасли и, в частности, невозможности делать единовременно большие заказы они пока не идут навстречу этой инициативе.