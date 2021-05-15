Суд отправил в СИЗО депутата МО "Академическое" по делу о мошенничестве на 3,6 млн рублей

33-летнего единоросса, депутата МО "Академическое" Марата Гогуадзе суд в Петербурге арестовал на два месяца, о чем сообщила объединенная пресс-служба судов. Вменяемое ему мошенничество связано с основным местом работы Гогуадзе: в Военмехе он занимает должность проректора.

По версии следствия, мужчина выписывал необоснованные премии и надбавки для некоторых сотрудников вуза за работы, которые они де-факто не выполняли, причем деньги доставались самому проректору. По такой схеме, считает следствие, Гогуадзе получил более 3,6 млн рублей.

На суде сторона защиты просила о домашнем аресте, но адвокатам отказали в этом.