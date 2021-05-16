COVID-19 подтвердился у ещё 8554 россиян, в Петербурге - 767 новых случаев

За минувшие 24 часа диагноз "коронавирусная инфекция" подтвердили у 8554 россиян, оповестили в оперативном штабе. Таким образом, на сегодняшний день официально известно о 4 940 245 заражённых с начала пандемии.

Тройка регионов, лидирующих по распространению заболевания, выглядит следующим образом: Москва (2 789), Петербург (767), Московская область (672). За ними расположились Ростовская область (203) и Воронежская область (138).

Летальная COVID-статистика пополнилась 391 смертями. Общее число жертв инфекции на сегодняшний день составляет 115 871.

Излечились при этом ещё 8573 человека, всего побороли болезнь свыше 4,5 млн россиян.