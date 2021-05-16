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12:31

Глава Минздрава призвал не ждать третьей волны COVID-19, а вакцинироваться

фото ЗакС политика Глава Минздрава призвал не ждать третьей волны COVID-19, а вакцинироваться

Руководитель Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко рекомендовал россиянам не ждать нового витка распространения коронавирусной инфекции, а сделать прививку от вируса. Обращение главы ведомства показал телеканал "Россия 1".

"Нам часто задают вопрос про риск возникновения третьей волны. Мне кажется этот вопрос абсурдным, не нужно ждать, нужно ее профилактировать, „авось" в данной ситуации не сработает. Нужно просто прийти, провакцинироваться и не задавать столь банальных и неуместных вопросов", - цитирует Мурашко ТАСС.

Добавим, что несколькими днями ранее начальник информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, "теледоктор" Александр Мясников, опираясь на рост числа заражений в регионах, объявил о начале третьей волны пандемии.

За минувшие 24 часа в России зафиксировано 8554 новых случая COVID-19, всего в стране заразились свыше 4,9 млн человек.

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