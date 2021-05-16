Российские вузы готовы вновь перейти на удалёнку в случае ухудшения COVID-ситуации

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков заверил, что в случае обострения эпидемической обстановки в России отечественные вузы будут готовы вновь перейти на дистанционное обучение, делится "Эхо Москвы".

Для каждого отдельного региона будут приниматься решения, соответствующие развивающейся на фоне пандемии ситуации.

В случае необходимости удалённо может быть организована и приёмная кампания. Большая часть абитуриентов, добавил Фальков, хотели бы подать документы дистанционно.

Напомним, российские вузы уже переводили на удалёнку в конце ноября 2020 года. Ограничения вводились до февраля текущего года.