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9:26

ФАС определил предельную отпускную цену на "Спутник Лайт"

фото ЗакС политика ФАС определил предельную отпускную цену на "Спутник Лайт"

Федеральная антимонопольная служба согласовала предельную отпускную цену на вакцину от коронавируса "Спутник Лайт", сообщается на сайте ФАС.

Предельная стоимость препарата составит 342,36 рубля без НДС за дозу. Вакцина поступит в гражданский оборот после регистрации цены.

Минздрав зарегистрировал вакцину "Спутник Лайт" 6 мая. Это — аналог первого компонента "Спутник V", которая стала первой зарегистрированной вакциной от коронавируса. Кроме этих препаратов, в России зарегистрированы еще две подобные вакцины: "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".

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