В Госдуму внесли законопроект о требованиях медкомиссии для разрешения на оружие

В Госдуму внесен законопроект, обязывающий кандидатов на владение оружием проходить медкомиссию строго в государственных медучреждениях, передает ТАСС со ссылкой на депутата Александра Хинштейна.

В законопроекте прописан запрет на покупку оружия без освидетельствования на предмет медицинских противопоказаний. Данные о выявлении у владельцев оружия заболеваний, несовместимых с его владением, будут незамедлительно передаваться в Росгвардию. Формировать перечень медицинских противопоказаний для владения оружием будет правительство России.

Также авторы законопроекта предложили упразднить бумажные справки для получения лицензии на оружие. Вместо этого медзаключения будут поступать сразу в Росгвардию в электронном виде.

Об ужесточении законодательства о хранении оружия заговорили после трагедии в школе №175 в Казани: 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев застрелил семь детей, двух взрослых и ранил еще 23 человека. СК возбудил дело о массовом убийстве, Галявиев арестован.

Ранее комитет Госдумы по безопасности рекомендовал к принятию законопроект, ужесточающий выдачу лицензий на оружие, а затем одобрил усиление административной ответственности за нарушения в сфере оборота оружия.