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11:35

В России выявили более 9 тысяч случаев COVID-19, в Петербурге — 763

фото ЗакС политика В России выявили более 9 тысяч случаев COVID-19, в Петербурге — 763

В России за последние сутки выявлено 9 328 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Нарастающим итогом за все время эпидемии выявлено 4 949 573 случаев заболевания. По официальным данным, на 17 мая известно о 116 211 умершем от коронавируса в России, 340 летальных исходов добавлены в статистику за последние сутки. 

В Петербурге заболеваемость продолжает идти вверх: за сутки коронавирусом заболели 763 человека. 23 694 петербуржцев проходят лечение от болезни сейчас, всего в городе зафиксировано 428 145 случаев заражения. Число смертей от коронавируса возросло на 39, всего связанным с инфекцией признан 13 801 летальный исход.

В Москве, где заболевших больше всего, за сутки выявлено 3 573 новых случая заражения (93 536 москвичей лечатся от COVID-19 сейчас). В Подмосковье — 701 (40 996 человек болеют в регионе).

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