КСП Петербурга за год нашла нарушения на 17,5 млрд рублей

Контрольно-счетная палата Петербурга в 2020 году обнаружила 3 372 нарушения на общую сумму порядка 17,5 млрд рублей, сообщил председатель КСП Константин Желудков во время доклада бюджетно-финансовому комитету ЗакСа 17 мая.

Резко увеличился объем неэффективно использованных бюджетных средств: с 785,2 млн в 2019 году до 7,2 млрд рублей в 2020-м. При этом объем нецелевого использования средств городской казны снизился: с 344,2 млн в 2019-м до 316,1 млн в 2020-м.

Всего за год палата провела 257 мероприятий, в том числе 19 контрольных.

Подробный отчет КСП будет представлен на пленарном заседании ЗакСа в среду, 19 мая.

Сергей Еремеев