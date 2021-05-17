Власти Москвы не разрешили проводить фотовыставку в память об Андрее Сахарове

Столичная мэрия не санкционировала проведение фотовыставки, приуроченной к столетию физика и правозащитника Андрея Сахарова, информирует "Эхо Москвы".

Открытие выставки "Андрей Дмитриевич Сахаров: тревога и надежда" было намечено на 21 мая. На Чистопрудном бульваре должны были появиться стенды с фотографиями и цитатами ученого. Сахаровский центр уведомил мэрию о своей задумке ещё 23 марта, макет направили 15 апреля.

При этом 30 апреля, буквально за несколько часов до конца рабочего дня и начала майских праздников, департамент отказал в проведении выставки, заявив, что "контент не согласован".



"Мы считаем и само решение, кто бы его ни принял, и формулировки отказа неубедительными и постыдными. Андрею Дмитриевичу Сахарову не грозит историческое забвение. Но будущее страны, которую руками чиновников пытаются отгородить от наследия одного из лучших своих сынов, рискует оказаться печальным", - отметили в Сахаровском центре.

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