В "Ночь музеев" в Петербурге будет работать городской транспорт

Петербургский пассажирский транспорт будет курсировать между учреждениями культуры в "Ночь музеев": с 23:00 до 06:00 горожан из пункта "А" в "Б" доставят 45 автобусов, проинформировали в "Пассажиравтотрансе".

Четыре маршрута пересекаются на Исаакиевской площади. По одному направлению автобусы поедут в сторону усадьбы княгини Дашковой на проспекте Стачек, по второму - к музею Анны Ахматовой в Фонтанном доме на Литейном проспекте.

Конечные точки других двух маршрутов находятся у некрополя мастеров искусств на площади Александра Невского и мастерской Аникушина на углу Вяземского переулка и Песочной набережной.

Напомним, в этом году "Ночь музеев" пройдет в Петербурге с 22 на 23 мая. В 2020-м её отменили из-за пандемии коронавирусной инфекции. В последнем мероприятии, которое состоялось в 2019 году, участвовали свыше 120 музеев и более 100 тысяч человек.