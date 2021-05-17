В Ярославле задержали десятерых подозреваемых по делу о пытках в колонии

В Ярославле задержаны десять сотрудников исправительной колонии №1, подозреваемые в избиении заключенного Абубакара Цагалаева, сообщает фонд "Общественный вердикт"*.

Среди задержанных - несколько уже осужденных фигурантов дела о пытках в колонии: Максим Яблоков, Алексей Бровкин, Алексей Андреев, Игорь Богданов и Руслан Цветков. Четверо подозреваемых поместили под домашний арест, несколько находятся под подпиской о невыезде, а Яковлев еще отбывает наказание в колонии.

Напомним, в январе "Новая газета" опубликовала новые видеозаписи с пытками в ИК-1 в Ярославле - это были восьмое и девятое подобное видео из той колонии. На одной из записей запечатлено избиение гражданина Грузии Важи Бочоришвили, который вскоре после этого умер в больнице с тяжелым поражением печени. СК возбудил дело о превышении должностных полномочий.

Первое видео с пытками заключенного Евгения Макарова было опубликовано в 2018 году. После этой публикации СК возбудил уголовное дело в отношении 13 сотрудников колонии, 11 из них получили сроки от трех до четырех лет колонии, а врио начальника ИК-1 Дмитрий Николаев и его заместитель Игнат Михайлов были оправданы. Шестерых осужденных суд освободил сразу, засчитав им сроки ареста.

*Фонд "Общественный вердикт" внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов