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16:45

Путин оставил Юрия Чайку на госслужбе еще на год

фото ЗакС политика Путин оставил Юрия Чайку на госслужбе еще на год

Президент Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому срок пребывания на госслужбе полпреда в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайки продлен до 21 мая 2022 года, документ опубликован на портале правовой информации.

21 мая 2021 года Чайке исполнится 70 лет. По закону, предельный возраст работы для госслужащих — 65 лет, для судей - 70 лет. В марте Путин повысил предельный возраст для категорий руководителей "высшей группы должностей" с 65 лет до 70, а в отдельных случаях он теперь может позволить "наиболее опытным и высококвалифицированным руководителям" работать и после достижения этого возраста.

Чайка в 2006 — 2020 годах был Генпрокурором России, на этом посфту его сменил Игорь Краснов. Также Чайка с 1999 по 2006 год был министром юстиции.

 

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