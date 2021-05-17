Годовой доход главы Фрунзенского района Серова составил 2,7 млн рублей

Администрация Фрунзенского района 17 мая опубликовала сведения о доходах и имуществе своих сотрудников за 2020 год. Заработок главы района Константина Серова за прошлый год сократился до 2,7 млн рублей. В 2019 году в графе доходов у него было указано 3,1 млн рублей.

В новом отчете у Серова отсутствуют сведения о супруге, которая в прошлый раз декларировала 20,6 млн рублей годового дохода. Список недвижимости Константина Серова остался без изменений: два участка площадью по 725 кв.м, два дома и квартира в пользовании. У троих его несовершеннолетних детей имеются только квартиры в пользовании.

У главы Фрунзенского района пять заместителей. Самый крупный доход среди них задекларировала Ольга Сянова - 9,7 млн рублей, что на 8,2 млн рублей больше ее дохода за 2019 год. Из списка ее недвижимости в собственности пропали земельный участок и садовый дом, но у нее все еще имеются три квартиры. Остальные заместители Серова отчитались о доходах в размере 1,7-2,2 млн рублей.

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