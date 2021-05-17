Роскомнадзор решил не блокировать Twitter в России

Роскомнадзор заявил, что решил частично снять меры по замедлению трафика Twitter после того, как соцсеть удалила большинство запрещенного контента по требованию регулятора.

"Проверка показала, что модераторами Twitter удалено свыше 91% запрещенной информации", - сообщили в Роскомнадзоре.

По словам представителей РКН, руководство Twitter направило письмо, в котором подтвердило, что "полностью разделяет действия ведомства по борьбе с социально опасным контентом и предпримет все необходимые меры по его удалению". Усилия соцсети по выполнению требований регулятор оценил положительно.

"По итогам проверки, с учётом предпринятых администрацией соцсети усилий, принято решение не блокировать сервис Twitter, снять ограничения доступа в фиксированных сетях (соответственно, связанных с ними сетях Wi-Fi), сохранив замедление трафика Twitter на мобильных устройствах", - заявили в РКН.

При этом в регуляторе дали понять, что уже выявлены случаи публикации противоправного контента на других платформах, в том числе Facebook и YouTube. И если эти сервисы "не предпримут соответствующие меры", их работу могут замедлить.