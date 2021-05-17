"Вам какое дело?": Метро Москвы подало иск к внуку "оклеветанного" ветерана из дела Навального

Метрополитен Москвы обратился в суд с иском, поданным к Игорю Колесникову - внуку ветерана Игната Артеменко, фигуранта уголовного дела о клевете, в рамках которого оппозиционеру Алексею Навальному назначили штраф в размере 850 тысяч рублей, пишут "Открытые медиа", ссылаясь на данные базы "Контур.Фокус".

Суть исковых претензий столичной подземки не уточняется, однако предприятие желает взыскать с Колесникова 83 117 рублей.

Внук Игната Артеменко занимается индивидуальным предпринимательством: доставкой продуктов, строительством, ремонтом автомобилей, торговлей и управлением недвижимостью. Соответствующие сведения приведены в регистрационных документах, оформленных на его ИП.

Колесников отказался рассказывать о деталях судебного процесса журналистам "Открытых медиа".

"А вам-то какое дело? Я что, персона какая-то известная? Я с журналистами раньше не общался и сейчас не буду", - сказал мужчина.

Навального, напомним, оштрафовали на 850 тысяч рублей из-за его слов об участии ветерана в ролике, агитировавшем за поправки к Конституции.