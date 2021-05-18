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10:34

Путин утвердил усиление мер безопасности на время Евро-2020 в Петербурге

фото ЗакС политика Путин утвердил усиление мер безопасности на время Евро-2020 в Петербурге

Президент Владимир Путин подписал указ о введении в Петербурге и Ленобласти усиленных мер безопасности на время проведения чемпионата Европы по футболу, документ опубликован на портале правовой информации.

Этот режим будет действовать со 2 июня по 12 июля 2021 года. На это время будет создан оперативный штаб по обеспечению безопасности, который возглавит первый замдиректора ФСБ Сергей Королев. В этот штаб войдут замглавы МВД, МИД, Минспорта, Минтранса, Росгвардии, СВР, СФО и других ведомств.

Во время проведения матчей Евро-2020 будет ограничена работа производств, на которых используются взрывчатые, радиоактивные, химически, биологически опасные вещества. Будет запрещен оборот гражданского и служебного оружия, сильнодействующих и ядовитых веществ.

Граждане, в том числе на автомобилях, смогут попасть в контролируемые зоны только после проверки прав доступа и досмотра. Напомним, для проезда на Крестовский остров потребуется специальный пропуск.

Также штаб совместно с властями города будет согласовывать собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования, не связанные с футбольным первенством. 

Чемпионат Европы должен был пройти в 2020 году, но был перенесен на 2021-й из-за эпидемии коронавируса. Изначально в Петербурге должны были состояться четыре матча турнира: три игры группового этапа и один четвертьфинал. В конце апреля УЕФА утвердил перенос еще трех матчей из Дублина. 

 

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