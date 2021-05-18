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10:37

Губернатор поздравил жителей Кронштадта с годовщиной основания города

фото ЗакС политика Губернатор поздравил жителей Кронштадта с годовщиной основания города

Губернатор Петербурга Александр Беглов на заседании правительства 18 мая поздравил жителей Кронштадта с 318-й годовщиной со дня основания города и пожелал кронштадтцам успехов и процветания. 

- Мы все гордимся этим городом, он писал славные страницы в историю нашего Отечества и историю военно-морского флота. Там служили многие великие полководцы, работали великие ученые. На протяжении десятилетий нес свой духовный подвиг Иоанн Кронштадтский, - сказал Беглов. 

Он также упомянул проект "Остров Фортов", который реализуется на территории города совместно с Министерством обороны по поручению президента России. Беглов заявил, что через пять лет Кронштадт станет одним из красивейших городов страны. Глава администрации Кронштадтского района Олег Довганюк поблагодарил губернатора за поздравления.  

Константин Леньков


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