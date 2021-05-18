"Это косяки других людей": Беглов поручил усилить работу над ливневками

На заседании правительства Петербурга 18 мая, во время обсуждения проблемы подтоплений после осадков, губернатор Александр Беглов признал проблему ливневых канализаций в городе и назвал работу в этом направлении одной из важнейших задач. По его словам, подтопления связаны с ошибками строителей. Беглов отметил, что на некоторых участках переделать ливневые канализации невозможно, так как на местах уже проложены дороги и другая инфраструктура.

- За этим надо следить. Понятно, что это косяки других людей, но тем не менее, надо особенно уделить внимание на новостройки, чтобы у нас этого не было. Если мы делаем по нормам, то по нормам должно быть сделано нормально, - обратился Беглов к вице-губернатору Сергею Дрегвалю.

Вопрос о подтоплениях на улицах Петербурга задала депутат Законодательного собрания Ирина Иванова. Вице-губернатор Сергей Дрегваль рассказал, что работа по устранению подтоплений ведется третий год. Всего было выявлено 17 проблемных участков. На данный момент работы проведены на восьми из них.

Константин Леньков

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