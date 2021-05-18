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11:38

В России выявили еще почти 8,2 тысяч случаев COVID-19, в Петербурге - 772

фото ЗакС политика В России выявили еще почти 8,2 тысяч случаев COVID-19, в Петербурге - 772

За прошедшие сутки в РФ зарегистрировали 8183 случая заражения коронавирусной инфекцией. За это время скончалось 364, а сумело поправиться 9872 человек, гласит статистика оперативного штаба.

Тройка регионов с самой неблагоприятной эпидемиологической динамикой остается неизменной: в Москве 2430 новых больных, в Петербурге – 772, в Подмосковье – 709. За прошедшие сутки от инфекции в Петербурге поправилось 1032 человека и скончалось 43.

В мире Россия занимает пятое место по числу пострадавших от пандемии коронавируса, уступая США, Бразилии, Индии и Франции.

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