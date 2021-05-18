В Смольном нашли подходящую дату для последнего звонка в школах Петербурга

Школам рекомендовано провести последние звонки для выпускников 22 мая, сообщили в аппарате вице-губернатора Ирины Потехиной.

В аппарате сочли, что эта дата удобна для учеников и 9-х, и 11-х классов. Девятиклассники Девятиклассники пишут итоговые контрольные работы с 18 по 21 мая, а уже 24 мая сдают ОГЭ по русскому языку и 28 - по математике. У одиннадцатиклассников с 25 мая начинаются ЕГЭ, а с 31 мая стартует ЕГЭ по выбранным предметам.

Объединить несколько классов в одном помещении не получится, в Смольном напомнили, что это недопустимо по санитарно-эпидемиологическим требованиям. Праздник будет для каждого класса отдельным, родителям нужно будет соблюдать меры профилактики: надеть маски, обрабатывать руки антисептиками, температуру будут замерять на входе.

Если позволит погода, последний звонок можно перенести на улицу, на пришкольную территорию, и провести для нескольких школьных коллективов и родителей учеников с соблюдением дистанции, отметили в Смольном. Окончательное решение о дате, месте и формате праздника останется за руководством школ.

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