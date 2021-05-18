Шишкину беспокоит ситуация с дорожной разметкой в Петербурге

Лидер петербургских справедливороссов Марина Шишкина обратила внимание на то, что в городе повсеместно наблюдается нечеткая и полустертая дорожная разметка и что чиновники, по всей видимости, не спешат ее восстанавливать к летнему сезону. В связи с этим политик обратилась к главе КРТИ Андрею Левакину, призвав его поскорее решить проблему. Шишкина ссылается на опубликованные в марте данные ГКУ "Дирекция по организации дорожного движения Санкт‑Петербурга", согласно которым в настоящее время работы вовсю должны идти.

"Сообщалось, что профильной адресной программой 2021 года предусмотрено нанесение дорожной разметки общим объемом 728 837 квадратных метров на 1595 улицах Санкт‑Петербурга, а также вблизи школ и на парковочных местах для людей с ограниченными возможностями здоровья. Известно, что в 2021 году на эти цели выделено 803 011 тыс. рублей", - указывает социал-демократ, не замечающая признаков целевого расходования эти средств на дорогах.

Кроме того, Шишкину не устраивает сокращение объема финансирования этой статьи расходов в бюджете по сравнению с прошлым годом.

"Хотелось бы понять, за счет чего Смольный сокращает объем работ по разметке более, чем на 10 000 квадратных метров и, соответственно, их финансирование почти на 22 млн", - интересуется она.

Главный же вопрос политика к чиновнику касается крайних сроков восстановления разметки.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.