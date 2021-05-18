Руководитель петербургского фонда ОМС покинул должность по собственному желанию

По информации ЗАКС.Ру, директор территориального фонда обязательного медицинского страхования в Петербурге Александр Кужель написал заявление на увольнение по собственному желанию.

В фонде и пресс-службе Смольного не стали ни подтверждать, ни опровергать эту информацию.

Информация о грядущем уходе Кужеля появилась в СМИ еще в середине апреля. В частности, "Доктор Питер", ссылаясь на закрытые источники, утверждало, что решение об увольнении директора "в связи с утратой доверия" принял руководитель администрации президента России Антон Вайно. Издание также сообщило, что петербургский фонд с конца 2020 года несколько раз проверяли различные контролирующие ведомства.

Кужель работал в руководстве территориального фонда ОМС с 2008 года. В 2012 году он стал директором фонда. Ранее Кужель работал хирургом в 36-й больнице, руководителем поликлиники № 74, заместителем начальника районного отдела здравоохранения Кронштадта, заместителем главы администрации Кронштадта.

Фото: Территориальный фонд ОМС Санкт-Петербурга