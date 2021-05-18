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13:15

Руководитель петербургского фонда ОМС покинул должность по собственному желанию

фото ЗакС политика Руководитель петербургского фонда ОМС покинул должность по собственному желанию

По информации ЗАКС.Ру, директор территориального фонда обязательного медицинского страхования в Петербурге Александр Кужель написал заявление на увольнение по собственному желанию. 

В фонде и пресс-службе Смольного не стали ни подтверждать, ни опровергать эту информацию. 

Информация о грядущем уходе Кужеля появилась в СМИ еще в середине апреля. В частности, "Доктор Питер", ссылаясь на закрытые источники, утверждало, что решение об увольнении директора "в связи с утратой доверия" принял руководитель администрации президента России Антон Вайно. Издание также сообщило, что петербургский фонд с конца 2020 года несколько раз проверяли различные контролирующие ведомства. 

Кужель работал в руководстве территориального фонда ОМС с 2008 года. В 2012 году он стал директором фонда. Ранее Кужель работал хирургом в 36-й больнице, руководителем поликлиники № 74, заместителем начальника районного отдела здравоохранения Кронштадта, заместителем главы администрации Кронштадта.   

Фото: Территориальный фонд ОМС Санкт-Петербурга

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