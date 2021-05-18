Глава Минюста призвал ужесточить контроль за работой НКО

Министр юстиции Константин Чуйченко считает, что следует законодательно ужесточить контроль за некоммерческими организациями в России, передает "Интерфакс".

На заседании Совета Федерации Чуйченко заявил, что регулирование деятельности НКО "в американской и английской юрисдикции" "гораздо более жесткое, нежели те меры, которые у нас освещены в законе".

"Таким же путем, мне кажется, надо идти и здесь. Честно говоря, мы же ничего нового не создаем - все уже изобретено до нас", - считает министр.

По словам Чуйченко, нужно "создавать заслоны тому, что может поразить в правах граждан РФ, нанести ущерб нашим интересам". Он сообщил, что Минюст уже проанализировал регулирование деятельности НКО в других зарубежных юрисдикциях и намерен "такой же анализ проводить на данном направлении и дальше".