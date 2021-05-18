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13:24

Глава Минюста призвал ужесточить контроль за работой НКО

фото ЗакС политика Глава Минюста призвал ужесточить контроль за работой НКО

Министр юстиции Константин Чуйченко считает, что следует законодательно ужесточить контроль за некоммерческими организациями в России, передает "Интерфакс".

На заседании Совета Федерации Чуйченко заявил, что регулирование деятельности НКО "в американской и английской юрисдикции" "гораздо более жесткое, нежели те меры, которые у нас освещены в законе".

"Таким же путем, мне кажется, надо идти и здесь. Честно говоря, мы же ничего нового не создаем - все уже изобретено до нас", - считает министр.

По словам Чуйченко, нужно "создавать заслоны тому, что может поразить в правах граждан РФ, нанести ущерб нашим интересам". Он сообщил, что Минюст уже проанализировал регулирование деятельности НКО в других зарубежных юрисдикциях и намерен "такой же анализ проводить на данном направлении и дальше".

 

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