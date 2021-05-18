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14:54

Шишлов поспособствовал возвращению домой туркменов, более года ждавших выдворения

фото ЗакС политика Шишлов поспособствовал возвращению домой туркменов, более года ждавших выдворения

Усилия петербургского омбудсмена Александра Шишлова помогли решить проблему шестерых граждан Туркменистана, задержанных более года назад и содержавшихся в центре для мигрантов в Красном Селе. Принятое судом решение об их выдворении  не могло быть реализовано все это время из-за пандемических ограничений и отсутствия авиасообщения со странами Средней Азии, сообщается на сайте Шишлова.

"Просим Вас принять меры, направленные на соблюдение наших прав, в том числе права на свободу, предусмотренное Конституцией РФ, исключающее наше дальнейшее длительное, лишенное смысла и законности, содержание под стражей в ЦВСИГ", - гласила жалоба задержанных, поступившая к чиновнику.

Компромисса удалось достигнуть только на уровне министров иностранных дел обеих стран, разговор которых в том числе инициировал уполномоченный по правам человека в Петербурге. В результате до конца мая туркменов вернут на родину чартерным рейсом одной из российских авиакомпаний.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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