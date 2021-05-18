Экс-губернатора Пензенской области Белозерского и бизнесмена Шпигеля оставили в СИЗО до конца лета

Басманный суд Москвы продлил сроки ареста бывшему главе Пензенской области Ивану Белозерскому и бизнесмену, экс-сенатору Борису Шпигелю по делу о взятке, передает ТАСС.

Под стражей Белозерский и Шпигель останутся до 20 августа. Вскоре суд рассмотрит аналогичные ходатайства следствия в отношении других фигурантов дела: супруги Шпигеля Евгении, директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова, а также сотрудников полпредства Пензенской области в Москве Геннадия Маркова и Федора Федотова.

Белозерцеву предъявлено обвинение в получении взятки. По версии следствия, он получил от бизнесменов автомобиль Mercedes Benz V 250d, элитные часы Breguet за 5,7 млн рублей и 20 млн рублей за помощь двум компаниям.