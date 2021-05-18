Милонов требует категорического запрета на показ мюзикла "Золушка"

Готовящийся к выходу в свет американский мюзикл "Золушка", в котором роль феи-крестной досталось гомосексуальному актеру-мужчине, встретил ожидаемое неприятие со стороны приверженца традиционных ценностей, петербургского депутата из Государственной думы Виталия Милонова. В его понимание, такое искусство публично и свободно демонстрироваться в России не может.

"„Золушка"— это детский фильм, здесь никакие гендерные темы не могут найтись. Поэтому любая попытка протащить „Золушку" гомосексуальную не то что не должна быть поддержана — надо поставить под контроль всех тех чиновников, которые захотят это сделать. Чтобы ФСБ контролировало", - заявил известный петербуржец в интервью каналу "360".

Другое мнение на эту тему Милонов попросту отказывается воспринимать и слушать и надеется, что никто не посмеет допустить до показа широко обсуждаемый мюзикл.

"Тех чиновников, которые подумают, что можно эту голубую „Золушку" показывать, — всех на перевоспитание в отдел культуры Чеченской Республики", - предложил политик.

Милонову, чувствительному к гендерной теме, уже достаточно Олимпийских игр, в которых, как он опасается, в скором будущем будет принимать участие большое число трансгендеров. Такая практика, считает единоросс, "развращает" общество.

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