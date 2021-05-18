Приговоренный к сроку экс-чиновник Смольного пытался продать 50 кг наркотиков

Прокуратура Ленобласти сообщила, что бывший зампредседателя жилищного комитета Петербурга Аким Гашенко пытался сбыть около 50 кг гашиша.

Накануне Всеволожский суд Ленобласти приговорил Гашенко к пяти годам колонии. Его признали виновным в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере в составе группы лиц. Суд счел доказанным, что Гашенко в 2019 году вместе с подельниками купил наркотик массов почти 100 грамм, и компания на двух авто направилась во Всеволожский район для продажи запрещенных веществ.

Напомним, Гашенко задержали в октябре 2019 года. В жилищном комитете он занимался содействием гражданам-льготникам в улучшении жилищных условий и расселении коммунальных квартир. Ведомство, комментируя задержание Гашенко, утверждало, что он написал заявление об увольнении как раз в день задержания.