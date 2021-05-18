В Гатчине начинается ремонт усадьбы Щербова

Один из самых оригинальных памятников Гатчины, музей-усадьба художника-карикатуриста Павла Щербова, закрылся на длительную реставрацию и теперь сможет принять гостей не раньше 2025 года, сообщает пресс-служба администрации Ленобласти. Оплачиваются работы целиком из регионального бюджета. На время восстановительных работ хранилища музея переедут в деревню Батово, в местный дом культуры.

В ближайшие годы зданию должны будут вернуть первоначальный цвет, починить и укрепить крышу. В помещении также установят мультимедийную технику. На участке рядом с домом живописца восстановят стену из камней, которые собирал сам карикатурист.

Дом, исполненный по проекту архитектора Степана Кричинского в стиле северного модерна, появился на своем месте, на улице Чехова, в 1911 году. Фонд музея насчитывает свыше 13 тысяч артефактов. Два года назад в ходе инженерного осмотра специалисты случайно обнаружили в доме-усадьбе Щербова тайник с личными вещами и неопубликованными эскизами художника.