Суд обязал Навального и Милова выплатить по 30 тысяч рублей Пригожину

Суд в Москве взыскал с оппозиционеров Алексея Навального и Владимира Милова по 30 тысяч рублей, частично удовлетворив таким образом очередное требование близкого к Кремлю бизнесмена Евгения Пригожина. Предприниматель счел оскорбительными высказывания политиков в его адрес, использованные в эфире YouTube-канала "Навальный Live". По решению суда, в течение десяти дней ответчики должны удалить контент, послуживший поводом для взысканий.

"В случае, если материалы не будут удалены, то каждый день с них будет взыскиваться штраф в размере одной тысячи рублей. <...> Подчеркнем, что поданные иски не связаны с политическими взглядами ответчиков и направлены лишь на понуждение их к соблюдению российских законов", - говорится в сообщении от пресс-службы возглавляемой Пригожиным компании "Конкорд".

Отметим, что Пригожин судится с Навальным и Миловым из-за их резких выражений уже не в первый раз. Предыдущие штрафы по аналогичным искам были назначены оппонентам бизнесмена в апреле.