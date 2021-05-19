18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

9:59

СК возбудил дело о крупном мошенничестве из-за "мёртвых душ" в Госпитале для ветеранов войн

фото ЗакС политика СК возбудил дело о крупном мошенничестве из-за "мёртвых душ" в Госпитале для ветеранов войн

Петербургское управление Следственного комитета возбудило уголовное дело о крупном мошенничестве в отношении экс-экономиста Госпиталя для ветеранов войн Майи Лебзак, якобы устраивавшей в ковидный стационар учреждения "мёртвых душ", пишет "Фонтанка".

Лебзак предъявили обвинение в присвоении не менее 3,7 млн рублей. По версии следствия, будучи главой планово-экономического отдела госпиталя она фиктивно трудоустраивала на работу своих знакомых, а их жалованье якобы присваивала.

Средства начислялись на имена знакомых в период с октября 2018 года по сентябрь 2020-го. В разговоре с "Фонтанкой" одна из подставных сотрудниц Надежда Ружинская поделилась, что "липовое" трудоустройство ей предложил супруг Лебзак.

Ежемесячно Ружинской перечисляли зарплату, троекратно превышающую среднее жалованье медсестры, однако сама она при этом никаких денег не видела.

Как полагают следователи, посредством Ружинской Лебзак были выведены 1,9 млн рублей, а через ещё одну знакомую, фиктивную медсестру Мальвину Гарцман, - 1,8 млн. Обе женщины не имеют никакого отношения к госпиталю.

В схеме могли быть задействованы свыше 50 как подставных, так и действующих работников медучреждения.

Бывший экономист является единственным фигурантом разбирательства. Она признала свою вину и компенсировала госпиталю сумму, обозначенную в деле.

В ближайшее время суд должен приступить к изучению материалов дела.

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

14:15 "С гендерным равенством не всё в порядке": Матвиенко посетовала на недостаток женщин в Генпрокуратуре

12:22 Приставы возбудили на Светлану Прокопьеву исполнительное производство из-за уже уплаченного штрафа

11:45 Госдума одобрила закон о кратном увеличении штрафов за разглашение личных данных силовиков

11:20 Госдума единогласно денонсировала Договор по открытому небу

10:43 МВД не нашло "митинговых" нарушений в съёмке бюджетников в клипе за Путина на Мамаевом кургане

18 мая, 20:12 Ещё одна победа Беглова над муниципалами

18 мая, 18:54 СК подтвердил возбуждение нового дела из-за пожара на Невской мануфактуре

18 мая, 18:39 Суд отказался удовлетворить иск Пивоварова к телеведущему Соловьеву

18 мая, 18:24 Совет МО "Горелово" проголосовал за прекращение полномочий депутата Лебедевой

18 мая, 18:04 Приговоренный к сроку экс-чиновник Смольного пытался продать 50 кг наркотиков


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.



Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
14:35 "Старейший" депутат ЗакСа Никешин снял свою кандидатуру с праймериз "Единой России"

14:15 "С гендерным равенством не всё в порядке": Матвиенко посетовала на недостаток женщин в Генпрокуратуре

14:03 В Петербурге окончательно приняли поправки в закон о выборах в ЗакС

13:55 Жалобы на свалку в поселке им. Свердлова привели к административному делу

13:51 В Петербурге смягчили требования к присуждению звания "За заслуги в воспитании детей"

13:34 Продавцам сельхозпродукции в Петербурге могут разрешить размещать лотки без проведения аукционов

13:22 В Калининградской области хотят ввести туристический сбор

13:22 Полиция задержала экс-главу Фонда капремонта Петербурга Шабурова

12:55 Экс-сотрудников ФБК* вызывают на допросы по новому делу в отношении Навального

12:45 Макаров о снятии баннеров со своим фото: Считаю, что это недоразумение

12:40 Отцу Ивана Жданова переквалифицировали статью обвинения на более тяжелую

12:38 Макаров: "Единая Россия" не причастна к принуждению бюджетников участвовать в её праймериз

12:22 Приставы возбудили на Светлану Прокопьеву исполнительное производство из-за уже уплаченного штрафа

12:14 Роспотребнадзор не нашел нарушений на послании Путина Федеральному собранию

12:13 Макаров: КСП Петербурга - лучшая в России

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru