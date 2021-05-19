В России учли менее 8 тысяч новых случаев COVID-19, в Петербурге - 784

За прошедшие сутки в РФ зарегистрировали 7920 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За это время скончалось 390, а сумел поправиться 9561 человек, гласит статистика оперативного штаба.

Тройка регионов с самой неблагоприятной эпидемиологической динамикой остается неизменной: в Москве 2096 новых больных, в Петербурге – 784, в Подмосковье – 697. За прошедшие сутки от инфекции в Петербурге поправилось 1427 человек и скончалось 37.

В мире Россия занимает пятое место по числу пострадавших от пандемии коронавируса, уступая США, Бразилии, Индии и Франции.