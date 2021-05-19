18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

12:40

Отцу Ивана Жданова переквалифицировали статью обвинения на более тяжелую

фото ЗакС политика Отцу Ивана Жданова переквалифицировали статью обвинения на более тяжелую

Один из ближайших соратников Алексея Навального, Иван Жданов, рассказал в Instagram о том, как развивается уголовное дело в отношении его 67-летнего отца, первоначально возбужденное по статье средней тяжести о превышении полномочий. Новости, пишет политик, "совсем плохие": статью переквалифицировали в ч.4 ст. 159 УК (мошенничество) и ст. 292 УК (служебный подлог), что предполагает лишение свободы до десяти лет. Для сына фигуранта дела это сродни пожизненному заключению, причем, замечает Жданов, в материалах дела почти ничего не поменялось.

"Они просто переписали всё то же самое (реали, слово в слово), что и было и добавили слова "в корыстных целях".  Какие это корыстные цели и каким образом он получил хоть какую-то выгоду – не пишут", - сетует "навальнист".

Происходящее с его семьей он называет подлостью и уподобляет преследование родственников практике захвата заложников: "хотите бороться со мной – боритесь со мной".

О деле против Юрия Жданова стало известно в конце марта. У силовиков нашлись претензии к его работе в администрации посёлка Искателей в НАО. Являясь членом местной жилищной комиссии, чиновник рекомендовал главае посёлка предоставить одной женщине квартиру по договору социального найма, однако позднее выяснилось, что ее семья уже получила жилищную субсидию.

Сегодня, 19 мая, пожилому мужчине должны будут продлить срок пребывания в СИЗО.

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.



Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
14:35 "Старейший" депутат ЗакСа Никешин снял свою кандидатуру с праймериз "Единой России"

14:15 "С гендерным равенством не всё в порядке": Матвиенко посетовала на недостаток женщин в Генпрокуратуре

14:03 В Петербурге окончательно приняли поправки в закон о выборах в ЗакС

13:55 Жалобы на свалку в поселке им. Свердлова привели к административному делу

13:51 В Петербурге смягчили требования к присуждению звания "За заслуги в воспитании детей"

13:34 Продавцам сельхозпродукции в Петербурге могут разрешить размещать лотки без проведения аукционов

13:22 В Калининградской области хотят ввести туристический сбор

13:22 Полиция задержала экс-главу Фонда капремонта Петербурга Шабурова

12:55 Экс-сотрудников ФБК* вызывают на допросы по новому делу в отношении Навального

12:45 Макаров о снятии баннеров со своим фото: Считаю, что это недоразумение

12:40 Отцу Ивана Жданова переквалифицировали статью обвинения на более тяжелую

12:38 Макаров: "Единая Россия" не причастна к принуждению бюджетников участвовать в её праймериз

12:22 Приставы возбудили на Светлану Прокопьеву исполнительное производство из-за уже уплаченного штрафа

12:14 Роспотребнадзор не нашел нарушений на послании Путина Федеральному собранию

12:13 Макаров: КСП Петербурга - лучшая в России

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru