Отцу Ивана Жданова переквалифицировали статью обвинения на более тяжелую

Один из ближайших соратников Алексея Навального, Иван Жданов, рассказал в Instagram о том, как развивается уголовное дело в отношении его 67-летнего отца, первоначально возбужденное по статье средней тяжести о превышении полномочий. Новости, пишет политик, "совсем плохие": статью переквалифицировали в ч.4 ст. 159 УК (мошенничество) и ст. 292 УК (служебный подлог), что предполагает лишение свободы до десяти лет. Для сына фигуранта дела это сродни пожизненному заключению, причем, замечает Жданов, в материалах дела почти ничего не поменялось.

"Они просто переписали всё то же самое (реали, слово в слово), что и было и добавили слова "в корыстных целях". Какие это корыстные цели и каким образом он получил хоть какую-то выгоду – не пишут", - сетует "навальнист".

Происходящее с его семьей он называет подлостью и уподобляет преследование родственников практике захвата заложников: "хотите бороться со мной – боритесь со мной".

О деле против Юрия Жданова стало известно в конце марта. У силовиков нашлись претензии к его работе в администрации посёлка Искателей в НАО. Являясь членом местной жилищной комиссии, чиновник рекомендовал главае посёлка предоставить одной женщине квартиру по договору социального найма, однако позднее выяснилось, что ее семья уже получила жилищную субсидию.

Сегодня, 19 мая, пожилому мужчине должны будут продлить срок пребывания в СИЗО.