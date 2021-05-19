В Калининградской области хотят ввести туристический сбор

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов, отчитываясь перед региональными депутатами, выступил за введение курортного сбора с туристов, передает "Интерфакс". По его данным, туристическая отрасль составляет всего 2% от ВВП субъекта Федерации, что равняется 9 млрд рублей.

"Но мы видим стабильный ежегодный рост, который достигает 10% доходов от этого. В данных условиях считаю логичным в ближайшее время, не позднее 2022 года, в отдельных муниципальных образованиях региона ввести плату за пользование курортной инфраструктурой, так называемый курортный сбор", - отметил чиновник.

Дополнительные средства, вырученные таким образом, губернатор считает правильным потратить на развитие пляжной инфраструктуры, благоустройство уже имеющихся и новых рекреационных зон.

По оценке Алиханова, в нынешнем году посетить область должны будут около 2 млн туристов, что способно принести в казну как минимум 4,5 млрд рублей. В прошлом году число гостей по причине более строгих противоэпидемических мер было скромнее - около 1,2 млн человек.