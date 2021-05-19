18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

13:55

Жалобы на свалку в поселке им. Свердлова привели к административному делу

фото ЗакС политика Жалобы на свалку в поселке им. Свердлова привели к административному делу

Чиновники из Госэконадзора Ленобласти рассмотрели апрельскую жалобу активистов из общественного движения "Зеленый фронт", которые заподозрили в складировании отходов на одном из участков в поселке им. Сведлова признаки нарушения законодательства. Предположения общественников подтвердились: комитет согласился с тем, что земли сельскохозяйственного назначения используются нецелевым образом. Более того, в деятельности собственника территории усмотрели признаки незаконного предпринимательства. Специадисты установили, что на проблемном участке регулярно производились прием и сортировка твердых коммунальных отходов (ТКО) без лицензии.

В результате взаимодействия Госэконадзора и полиции было возбуждено административное дело по ст. 8.2 КоАП. Теперь, согласно чиновничьему предписанию, пользователь сельхозземель должен очистить от мусора территорию рядом с Овцинским кладбищем во Всеволожском районе.

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

18 мая, 14:26 В канале, принимающем стоки с полигона "Красный Бор", нашли опасные загрязнения

17 мая, 14:48 Росприроднадзор: В результате нефтеразлива в Коми повреждено свыше 1,3 га земель

16 мая, 13:10 Власти установили масштаб загрязнения воды и почвы в результате выброса нефти в Коми

14 мая, 16:59 В НАО произошёл прорыв нефтепровода: загрязнение добралось до реки в Коми

6 мая, 18:52 Роспотребнадзор проверяет загрязнение Невы у Литейного моста

5 мая, 11:56 Экспертам предстоит выяснить причину появления пены на реке Волковке

28 апреля, 12:18 Экологи жалуются на свалку с нефтепродуктами у станции Парголово

17 апреля, 14:51 "Чумной доктор" прибрал мусор в трех районах Петербурга

16 апреля, 10:53 По новому законопроекту Тихоновой взамен вырубленного дерева нужно сажать два новых

15 апреля, 13:26 В Выборгском заливе устраняют масляные пятна


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.



Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
14:35 "Старейший" депутат ЗакСа Никешин снял свою кандидатуру с праймериз "Единой России"

14:15 "С гендерным равенством не всё в порядке": Матвиенко посетовала на недостаток женщин в Генпрокуратуре

14:03 В Петербурге окончательно приняли поправки в закон о выборах в ЗакС

13:55 Жалобы на свалку в поселке им. Свердлова привели к административному делу

13:51 В Петербурге смягчили требования к присуждению звания "За заслуги в воспитании детей"

13:34 Продавцам сельхозпродукции в Петербурге могут разрешить размещать лотки без проведения аукционов

13:22 В Калининградской области хотят ввести туристический сбор

13:22 Полиция задержала экс-главу Фонда капремонта Петербурга Шабурова

12:55 Экс-сотрудников ФБК* вызывают на допросы по новому делу в отношении Навального

12:45 Макаров о снятии баннеров со своим фото: Считаю, что это недоразумение

12:40 Отцу Ивана Жданова переквалифицировали статью обвинения на более тяжелую

12:38 Макаров: "Единая Россия" не причастна к принуждению бюджетников участвовать в её праймериз

12:22 Приставы возбудили на Светлану Прокопьеву исполнительное производство из-за уже уплаченного штрафа

12:14 Роспотребнадзор не нашел нарушений на послании Путина Федеральному собранию

12:13 Макаров: КСП Петербурга - лучшая в России

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru