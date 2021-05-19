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14:15

"С гендерным равенством не всё в порядке": Матвиенко посетовала на недостаток женщин в Генпрокуратуре

фото ЗакС политика "С гендерным равенством не всё в порядке": Матвиенко посетовала на недостаток женщин в Генпрокуратуре

В ходе заседания Совета Федерации сенатор Николай Фёдоров озадачился вопросам, отчего за последние 27 лет его коллеги не рассмотрели ни одной женской кандидатуры на должность заместителя генерального прокурора РФ: впорос поддержала и спикер Валентина Матвиенко, заметившая, что, действительно, в госоргане "с гендерным равенством не всё в порядке", передаёт "Парламентская газета".

Матвиенко обратилась к присутствовавшему на заседании замгенпрокурора Анатолию Резинкину, попросив его поинтересоваться у своего начальника, почему у него нет ни одной женщины-зама.

"Сенаторы не раз ранее замечали, что с гендерным равенством в Генпрокуратуре пока не всё в порядке. Мы будем мониторить и контролировать ситуацию", - заявила Матвиенко.

Отдельно спикер Совфеда указала, что сенаторы не просят генпрокурора делать какие-то специальные исключения или вводить "дамские" льготы - речь идёт только о создании конкурентных условий.


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