Медведев допустил практику обязательной вакцинации в некоторых случаях

В ходе своего выступления перед участниками Петербургского международного юридического форума зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев порассуждал о вакцинации от коронавируса и праве государства делать проводить ее в принудительном порядке. На сегодняшний день, подчеркнул чиновник, руководство страны исходит из принципа добровольности.

"Но иногда в государственных интересах, в интересах защиты подавляющего большинства населения такого рода решения могут носить и общеобязательный характер. Здесь соотношение между добровольностью и обязательностью может быть изменено в пользу обязательности", - цитирует "Интерфакс" бывшего премьер-министра.

Ответственные решения в этой сфере, по мнению Медведева, является предметом компетенции юристов и медиков. Отдельно зампред Совбеза остановился на "диссидентах", которые отвергают вакцинацию и занимаются ее публичной критикой. Такие люди, уверен чиновник, наносят колоссальный вред стране.

"Наша общая задача - следить за тем, чтобы такого рода процессы не переходили грань дозволенного, и в некоторых случаях просто вмешиваться в эти процессы", - считает спикер.