Путин согласился с предложением Турчака о переносе переписи населения на октябрь

Предложение сенатора Андрея Турчака снова перенести всероссийскую перепись населения, на этот раз на октябрь, встретило поддержку у президента Владимира Путина, передает РИА "Новости" со ссылкой на президентского пресс-секретаря Дмитрия Пескова. Запланированное на август-сентябрь, масштабое мероприятие, по мысли Турчака, могло бы посеять протест среди переписчиков, поскольку в большинстве своем это те же люди, которые заняты в избиркомах. Секретарь генсовета единороссов счел, что следует разделить во времени кампанию в Госдуму и "пересчет" россиян.

"В этой связи просим вашего поручения о переносе переписи населения на октябрь. Выборы к этому времени уже пройдут, и люди смогут спокойно и взвешенно ответить на все важные для переписи вопросы", - приводятся слова Турчака.

Перепись населения дважды переносили из-за пандемии коронавируса. В первый раз – в июне 2020-го, затем – в феврале.