Еще пять комитетов отчитались о доходах сотрудников за 2020 год

Председатель комитета имущественных отношений Леонид Кулаков за 2020 год заработал 14,4 млн рублей, а его супруга отчиталась о доходе в 301 тысячу рублей. За отчетный период Кулаков продал квартиру, что указал в декларации. Сейчас в собственности у семьи Кулакова находятся три квартиры. Самая большая из них (112 кв. м) записана на Кулакова. В качестве транспортного средства председатель комитета указал мотоцикл BMW R 1200 GS. Другого транспорта у него нет. Кулаков был назначен на должность главы комитета имущественных отношений 27 апреля 2020 года. До этого он занимал место первого заместителя руководителя администрации губернатора, куда перешел из комитета по строительству.

Председатель жилищного комитета Виктор Борщев за 2020 год заработал 4,6 млн рублей, что на полтора миллиона больше, чем годом ранее. Он по-прежнему владеет квартирой площадью 70 кв. м. Не изменился и список транспортных средств: Audi A6, Ford Explorer, две лодки и прицеп. А вот снегоход главы жилищного комитета в данный момент находится в угоне.

Андрей Левакин, возглавляющий комитет по развитию транспортной инфраструктуры с февраля 2020, отчитался о доходе в размере 6,6 млн рублей. В собственности у Левакина имеются 2 квартиры, доля в жилом доме и долями в шести земельных участках, общей площадью 189 гектар. Как ответственный за развитие транспортной инфраструктуры председатель комитета имеет самый разнообразный автопарк, который насчитывает восемь транспортных средств: VW Tiguan, Audi Q7, фургон Mercedes, КАМАЗ, три трактора и моторная лодка "Днепр". До назначения на должность председателя комитета Левакин был и.о. генерального директора ФКУ "Ространсмодернизация".

Председатель комитета по инвестициям Роман Голованов за 2020 год заработал 3,1 млн рублей. Как и в 2019 году, из недвижимости у него две квартиры, земельный участок (1540 кв. м), дача (100 кв. м) и машиноместо. Автомобиль тот же - Mercedes E200. Супруга Голованова, которая в 2019 году ничего не заработала, в декларации за 2020 год отчиталась о доходе в 10 тысяч рублей.

Заработок главы комитета по благоустройству Сергея Малинина за 2020 составил 3 млн рублей. На прежней должности первого зампреда в 2019 он заработал на 900 тысяч меньше. Список недвижимости и транспортных средств, находящейся в собственности у Малинина, с 2019 года не изменился. Зато новый автомобиль приобрела его жена - кроссовер Volvo XC60. Для этого она продала свой Land Rover Freelander 2.

Константин Леньков

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