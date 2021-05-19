18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

16:04

Еще пять комитетов отчитались о доходах сотрудников за 2020 год

фото ЗакС политика Еще пять комитетов отчитались о доходах сотрудников за 2020 год

Председатель комитета имущественных отношений Леонид Кулаков за 2020 год заработал 14,4 млн рублей, а его супруга отчиталась о доходе в 301 тысячу рублей. За отчетный период Кулаков продал квартиру, что указал в декларации. Сейчас в собственности у семьи Кулакова находятся три квартиры. Самая большая из них (112 кв. м) записана на Кулакова. В качестве транспортного средства председатель комитета указал мотоцикл BMW R 1200 GS. Другого транспорта у него нет. Кулаков был назначен на должность главы комитета имущественных отношений 27 апреля 2020 года. До этого он занимал место первого заместителя руководителя администрации губернатора, куда перешел из комитета по строительству. 

Председатель жилищного комитета Виктор Борщев за 2020 год заработал 4,6 млн рублей, что на полтора миллиона больше, чем годом ранее. Он по-прежнему владеет квартирой площадью 70 кв. м. Не изменился и список транспортных средств: Audi A6, Ford Explorer, две лодки и прицеп. А вот снегоход главы жилищного комитета в данный момент находится в угоне. 

Андрей Левакин, возглавляющий комитет по развитию транспортной инфраструктуры с февраля 2020, отчитался о доходе в размере 6,6 млн рублей. В собственности у Левакина имеются 2 квартиры, доля в жилом доме и долями в шести земельных участках, общей площадью 189 гектар. Как ответственный за развитие транспортной инфраструктуры председатель комитета имеет самый разнообразный автопарк, который насчитывает восемь транспортных средств: VW Tiguan, Audi Q7, фургон Mercedes, КАМАЗ, три трактора и моторная лодка "Днепр". До назначения на должность председателя комитета Левакин был и.о. генерального директора ФКУ "Ространсмодернизация". 

Председатель комитета по инвестициям Роман Голованов за 2020 год заработал 3,1 млн рублей. Как и в 2019 году, из недвижимости у него две квартиры, земельный участок (1540 кв. м), дача (100 кв. м) и машиноместо. Автомобиль тот же - Mercedes E200. Супруга Голованова, которая в 2019 году ничего не заработала, в декларации за 2020 год отчиталась о доходе в 10 тысяч рублей.  

Заработок главы комитета по благоустройству Сергея Малинина за 2020 составил 3 млн рублей. На прежней должности первого зампреда в 2019 он заработал на 900 тысяч меньше. Список недвижимости и транспортных средств, находящейся в собственности у Малинина, с 2019 года не изменился. Зато новый автомобиль приобрела его жена - кроссовер Volvo XC60. Для этого она продала свой Land Rover Freelander 2. 

Константин Леньков


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

18:55 С начала года в Петербурге ввели в строй шесть недостроев

18:35 Экс-главу Фонда капремонта Петербурга заподозрили в получении взятки в размере 8 млн рублей

18:03 Губернатора Петербурга просят упростить процедуру смены управляющей компании

17:59 "Желаем удачи": "Ведомости" расстались со своим главредом Андреем Шмаровым

16:30 Глава СК поручил разработать правила для самокатчиков после избиения граждан "гонщиками"

14:51 Суд обязал Смольный покрыть родителям тяжелобольного ребёнка расходы на дорогое лекарство

14:15 "С гендерным равенством не всё в порядке": Матвиенко посетовала на недостаток женщин в Генпрокуратуре

12:22 Приставы возбудили на Светлану Прокопьеву исполнительное производство из-за уже уплаченного штрафа

11:45 Госдума одобрила закон о кратном увеличении штрафов за разглашение личных данных силовиков

11:20 Госдума единогласно денонсировала Договор по открытому небу


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.



Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
20:53 За неделю в России подорожали овощи

20:15 Платошкин пообещал помочь на выборах в ГД "реальным кандидатам от оппозиции"

19:50 Вишневский призвал лишить театр Эйфмана права на оперативное управление домом Басевича

19:25 Депутат ГД Горелкин хочет создать единую организацию для замера аудиторий интернет-СМИ

18:55 За неделю число петербургских COVID-госпитализаций выросло почти в полтора раза

18:55 С начала года в Петербурге ввели в строй шесть недостроев

18:35 Экс-главу Фонда капремонта Петербурга заподозрили в получении взятки в размере 8 млн рублей

18:28 "Ночь музеев" объединит около 80 петербургских площадок

18:03 Губернатора Петербурга просят упростить процедуру смены управляющей компании

17:59 "Желаем удачи": "Ведомости" расстались со своим главредом Андреем Шмаровым

17:56 Илларионов: Вернувшись в Россию, Навальный поступил безответственно

17:36 Смольный разослал 370 тысячам петербуржцев приглашение на вакцинацию от COVID-19

17:18 КС выступил против обязательного согласования многодневных пикетов

16:59 Беглов поблагодарил бизнес за вклад в условиях пандемии 105 млрд рублей в бюджет

16:48 Суд приговорил бывшего вице-губернатора Петербурга Оганесяна к 5,5 годам колонии

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru