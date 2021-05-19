Жители Пушкинского района добиваются создания парка на пустыре

Жители и активисты Пушкинского района, вдохновленные идеей обустройства пустыря на углу Колпинского шоссе и Муромской улицы, начали сбор подписей в ее поддержку. Суть инициативы изложил на своей странице "ВКонтакте" активист Тимур Туктаров. Амбиции его единомышленников велики: они хотят добиться отказа от строительства на этой территории высотного жилья и включения территории в список ЗНОП. Идеальный вариант для них состоит в том, чтобы город заплатил за благоустройство здесь сквера или парка.

"На данный момент арендатор (СПК "Племзавод Детскосельский") каждый год платит 2 млн 600 тысяч рублей за аренду этого "пустыря", но к сожалению арендатор не поддерживает территорию в чистоте, очередные жилые дома здесь нам не нужны, потому что социальные и транспортные проблемы в нашем посёлке не решаются, а ситуация только ухудшается", - пишет Туктаров.

Инициативная группа, которую он представляет, видит желанный участок своего рода буферной зоной от Колпинского шоссе с его шумом и пробками. Активисты подчеркивают, что заботятся о своем историческом районе Детскосельский и проводят здесь регулярные субботники.