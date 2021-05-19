КС выступил против обязательного согласования многодневных пикетов

Конституционный суд, разобравшись в деле Ирины Никифоровой из Татарстана, которую привлекли к административной ответственности в 2020 году за несколько одиночных пикетов в разные дни, вынес постановление. Согласно документу, дело Никифоровой необходимо пересмотреть, поскольку в случае каждого из уличных выступлений Никифоровой имел место пикет, свободный от каких-либо согласований и, соответственно, юридического преследования.

"Если одиночные пикеты проводятся в течение нескольких дней с участием в них не более одного гражданина в день, признание указанных акций одним публичным мероприятием и привлечение к административной ответственности за их проведение без предварительного уведомления не отвечают принципам необходимости, соразмерности и пропорциональности ограничения права на свободу мирных собраний", - говорится в постановлении КС.

При этом отдельно оговаривается такой вид пикетирования, при котором несколько участников действуют одновременно и объединены общим замыслом. В таких случаях, гласит постановление, согласование с местными властями требуется, но это не случай Никифоровой.

Женщина еще до начала пандемии коронавируса протестовала у здания республиканского правительства против строительства мусоросжигательного завода.