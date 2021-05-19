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17:59

"Желаем удачи": "Ведомости" расстались со своим главредом Андреем Шмаровым

фото ЗакС политика "Желаем удачи": "Ведомости" расстались со своим главредом Андреем Шмаровым

Коллектив "Ведомостей" прощается со своим главным редактором Андреем Шмаровым, исполняющим обязанности "начальника" газеты назначили Ирину Казьмину, ранее занимавшую должность замгендиректора по редакционному развитию АО "Бизнес Ньюс Медиа".

Решение о прекращении трудового договора со Шмаровым принято по соглашению сторон.

"Мы благодарим Андрея Шмарова за проделанную работу и желаем удачи во всех дальнейших начинаниях. В своем дальнейшем развитии "Ведомости" будут придерживаться вектора качественной деловой журналистики, оставаясь флагманом деловых СМИ и сохраняя самые высокие стандарты качества", - рассказал о планах председатель совета директоров АО "Бизнес Ньюс Медиа" Иван Еремин.

Напомним, Шмаров стал главредом "Ведомостей" в апреле 2020 года и сразу же "несдружился" с коллективом: в результате из издания вынуждены были уйти многие сотрудники. Взаимные претензии укрепились после того, как Шмаров отредактировал текст Константина Сонина о "Роснефти", частично исказив его суть, а позже текст вовсе пропал с сайта "Ведомостей". К тому же Шмаров запретил в статьях критиковать Путина и ссылаться на опросы "Левада-Центра"*.

*"Левада-Центр" внесён Минюстом РФ в перечень НКО-иноагентов

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