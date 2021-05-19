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20:15

Платошкин пообещал помочь на выборах в ГД "реальным кандидатам от оппозиции"

фото ЗакС политика Платошкин пообещал помочь на выборах в ГД "реальным кандидатам от оппозиции"

Лидер движения "За новый социализм" Николай Платошкин, получивший 19 мая пятилетний условный срок, намерен активно участвовать в думской кампании, несмотря на невозможность баллотироваться из-за тяжкой статьи о призывах к массовым беспорядкам. О своем деле и дальнейших планах он рассказал "Эху Москвы".

"Я окажу всю поддержку, которая у меня есть, реальным кандидатам от оппозиции на выборах в Государственную Думу. Причем хочу подчеркнуть: не только левым. И я считаю, вообще сейчас надо всем объединяться. Сейчас вопрос идет о честной оппозиции, которую в случае чего (избрания) нельзя просто нагнуть", - заявил политик.

Под честной оппозицией он понимает "всех тех, кто не спойлеры", и планирует в оставшееся до середины сентября время открывать обществу глаза на тех или иных кандидатов. Между тем, в бытовом отношении его актуальное положение оставляет желать лучшего: вместо запрошенных прокуратурой 500 тысяч рублей штрафа ему присудили 700 тысяч. Кроме того, из-за приговора он автоматически не сможет больше нигде преподавать как политолог.

"Компьютер, камера, 13 тысяч долларов и 200 тысяч рублей – вот это обращено в доход государства. Я думаю, кто-то просто порадовался. Теперь у нас с бюджетом, я думаю, всё будет хорошо очень, да", - мрачно заметил социалист.

Виновным он себя по-прежнему не считает, приговор будет обжаловать, а само дело для него было полно нелепостей.

"Вы вдумайтесь: вот, основная фабула обвинения – Платошкин призывал только к законным акциям (это они пишут), но "подразумевал под этим массовые беспорядки". Ну… Я что на это должен говорить? Это какой-то сюрреализм и абсурд", - рассудил Платошкин.

фото: Николай Платошкин / Facebook

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