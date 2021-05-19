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20:53

За неделю в России подорожали овощи

фото ЗакС политика За неделю в России подорожали овощи

Росстат выпустил отчет об изменении потребительских цен в магазинах за прошедшую неделю, в котором главное внимание на себя обращает подорожание сразу нескольких видов свежих овощей из базовой продовольственной корзины. Это капуста (+4,4%), морковь (+3,4%), лук (+3,1%) и картошка (+3%). 

Вместе с тем на рынке наблюдается и минимальное падение среднестатистических цен на огурцы (-4,6%) и помидоры (-1,3%).

Примечательно, что росшие в течение последних недель и месяцев в цене куриные яйца начали "отступление" и подешевели на 1,4%.

Цены на остальные продукты питания изменились не столь существенно: их колебания - в пределах  двух-трех десятых процента. Это же касается и непродовольственных товаров, из которых сильнее всего подорожали спички и цветные телевизоры (+0,6%).

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Все новости:  COVID 
20:53 За неделю в России подорожали овощи

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