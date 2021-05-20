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9:55

Обвиняемая в призывах к терроризму лидер "Левого сопротивления" объявила голодовку

фото ЗакС политика Обвиняемая в призывах к терроризму лидер "Левого сопротивления" объявила голодовку

В ходе прошедшего накануне, 19 мая, заседания 2-го Западного окружного военного суда лидер "Левого сопротивления" Дарья Полюдова, обвиняемая в публичных призывах к терроризму, объявила "мокрую" голодовку, делится "ОВД-Инфо".

Решение аргументировано тем, что ведущий процесс судья отказывает ей в просьбе не назначать слушания каждый день, так как она не высыпается и не может принять душ в СИЗО. В ответ "служитель Фемиды" посоветовал Полюдовой обратиться к администрации изолятора, вновь назначив заседание на следующий день.

Некоторое время назад прокуратура прекратила дело Полюдовой о призывах к нарушению территориальной целостности России (ч. 1 ст. 280.1 УК).

При этом лидеру "Левого сопротивления" по-прежнему инкриминируется ч. 2 ст. 205.2 УК - публичные призывы к осуществлению террористической деятельности ввиду её заметок во "ВКонтакте", в которых она якобы оправдывает деятельность Шамиля Басаева и Аслана Масхадова.

Кроме того, Полюдовой вменяют ч. 1 ст. 205.2 УК (Публичное оправдание терроризма) из-за высказываний о "лубянском стрелке" Евгении Манюрове, открывшем стрельбу в декабре 2019 года возле здания ФСБ в Москве.

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