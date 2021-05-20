ГИК предложил в состав ИКМО "Ланское" сотрудницу муниципалитета

Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 20 мая утвердила предложение в состав избиркома муниципального образования "Ланское" (бывшая "Черная речка") двух кандидатур. Член ГИК Марина Жданова сообщила, что полномочия ИКМО истекают только в 2023 году, но два члена комиссии решили уже сейчас перестать в ней работать - на их место и выбрали новых.

По словам Ждановой, в Горизбирком поступили документы от двух кандидатов: от домохозяйки Елизаветы Королевой и сотрудницы местной администрации МО "Ланское" Юлии Ларютиной. За решение члены Горизбиркома проголосовали единогласно.

Напомним, в декабре 2020 году после решения суда ИКМО "Ланское" признало итоги выборов по второму округу недействительными. В округе должны пройти дополнительные выборы.