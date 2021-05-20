Депутаты МО "Гражданка" обязали себя вести видеотрансляции заседаний

Местный совет МО "Гражданка" на заседании 19 мая принял за основу новый проект регламента своих заседаний, сообщила глава муниципалитета Елена Беляева.

По ее словам, работа над документом велась с конца 2020 года.В новом регламенте, в частности, прописали необходимость вести онлайн-трансляции заседаний совета.

"Наш совет и так ведет трансляции всех своих заседаний с самого первого дня, но теперь де-факто будет де-юре!" - написала Беляева в социальных сетях.

Кроме того, в новом регламенте подробнее расписаны процедуры подготовки повестки дня, проектов решений, тайного голосования. В специальные нормы выделены порядок рассмотрения актов прокурорского реагирования, отчётов глав МО и МА, депутатских запросов, внесения изменений в Устав округа, рассказала глава "Гражданки".