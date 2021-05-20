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11:59

Москалькова предложила амнистию для совершивших нетяжкие преступления

фото ЗакС политика Москалькова предложила амнистию для совершивших нетяжкие преступления

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила амнистировать людей с судимостью по преступлениям небольшой и средней тяжести, передает "Интерфакс".

"Очень важно, чтобы не было судимости у тех, кто не представляет большой опасности для общества. Преступления небольшой и средней тяжести должны влечь наказание, но не судимость, потому что она не дает возможность ни на работу устроиться, ни кредит взять. Возможно, имеет смысл провести амнистию по снятию судимости для таких людей", - сказала Москалькова в ходе координационного совета российских уполномоченных по правам человека в Красноярске.

По ее словам, многие люди уже отбыли наказание, и "судимость висит на них как вериги". Она напомнила, что с судимостью крайне тяжело устроиться на работу.

"Как бы мы не побуждали работодателя взять человека с судимостью, это крайне тяжело решается. Судимость - это стена, через которую человек не может пробиться", - подчеркнула Москалькова.

 

фото: kremlin.ru

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